У жителя края обнаружили почти 2 килограмма марихуаны

Краевая полиция продолжает проводить операцию «Мак-2020».

Так, в ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска в Нижнеингашском районе удалось установить факт хранения наркотиков растительного происхождения местным жителем.

Во время обыска в его кладовке было найдено 1,8 килограмм марихуаны. Мужчина пояснил, что наркотики хранил исключительно для собственного употребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.