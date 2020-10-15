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У жителя края обнаружили почти 2 килограмма марихуаны

Главная Общество
Красноярск
16:00 15 Октября 2020
полиция, наркотики, преступление, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевая полиция продолжает проводить операцию «Мак-2020».

Так, в ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска в Нижнеингашском районе удалось установить факт хранения наркотиков растительного происхождения местным жителем.

Во время обыска в его кладовке было найдено 1,8 килограмм марихуаны. Мужчина пояснил, что наркотики хранил исключительно для собственного употребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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