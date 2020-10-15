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В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

Главная Общество
Красноярск
14:45 15 Октября 2020
общество, культура, выставки, выставка, искусство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске начала свою работу XI выставка «Арт-Красноярск». Мероприятие будет проходить в МВДЦ «Сибирь» с 15 по 18 октября.

На этот раз в краевую столицу приехали десятки разнопрофильных мастеров для демонстрации своих работ в сфере современного искусства, декоративного творчества и народных ремесел, а также для передачи своего опыта.

В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

 

На торжественной церемонии выставки, которая состоялась сегодня в 11:00, присутствовал региональный министр культуры Аркадий Зимин.

Как рассказали в пресс-службе «Красноярской ярмарки», в этом году главными разделами выставки станут авангардное и современное искусство фото- и видеопроекты, современная авторская кукла, дизайнерская одежда и украшения, а также насыщенная программа, в которую войдут мастер-классы, арт-базар и благотворительная акция «Добрая варежка».

В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

Сегодня, 15 октября, любой посетитель сможет принять участие в разнообразных мастер-классах. Например, в мастер-классе «Тайны печатной графики» можно будет детально погрузиться в секреты высокой печати линогравюры и ксилографии, каждый желающий сможет напечатать графический оттиск.

Художник Мария Гасанова представит свою атмосферную экспозицию «Живые картины». Здесь можно будет воочию увидеть, как человек в буквальном смысле превращается в полотно художника и становится частью картины. Посетители смогут основательно пополнить свои соцсети эффектными снимками на этих площадках.

В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

Кроме того, ежегодный фестиваль «Авторской куклы» представит проект «Сума художника». Мастера со всей России продемонстрируют свои работы, в том числе посвященные русским традициям.

На протяжении 4 дней выставки будет демонстрироваться новый проект – «1001 слон», который представит международный арт-проекта «Ангелы мира».  А 17 октября в 13:00 член союза художников РФ Венера Валевская вместе с модельной школой студии «МИS» покажут коллекцию бархатных пыльников-картин «Харизма» из бархата и шёлка.

В завершающий день выставки, 18 октября, среди посетителей проведут розыгрыш подарков и сертификатов от участников выставки. Розыгрыш пройдет с 14:00 до 15:00.

Часы работы выставки: с 15 – 17 октября с 10:00 до 18:00, а 18 октября с 10:00 до 16:00.

Фото: ВК "Красноярская ярмарка"

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