В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

В Красноярске начала свою работу XI выставка «Арт-Красноярск». Мероприятие будет проходить в МВДЦ «Сибирь» с 15 по 18 октября.

На этот раз в краевую столицу приехали десятки разнопрофильных мастеров для демонстрации своих работ в сфере современного искусства, декоративного творчества и народных ремесел, а также для передачи своего опыта.

На торжественной церемонии выставки, которая состоялась сегодня в 11:00, присутствовал региональный министр культуры Аркадий Зимин.

Как рассказали в пресс-службе «Красноярской ярмарки», в этом году главными разделами выставки станут авангардное и современное искусство фото- и видеопроекты, современная авторская кукла, дизайнерская одежда и украшения, а также насыщенная программа, в которую войдут мастер-классы, арт-базар и благотворительная акция «Добрая варежка».

Сегодня, 15 октября, любой посетитель сможет принять участие в разнообразных мастер-классах. Например, в мастер-классе «Тайны печатной графики» можно будет детально погрузиться в секреты высокой печати линогравюры и ксилографии, каждый желающий сможет напечатать графический оттиск.

Художник Мария Гасанова представит свою атмосферную экспозицию «Живые картины». Здесь можно будет воочию увидеть, как человек в буквальном смысле превращается в полотно художника и становится частью картины. Посетители смогут основательно пополнить свои соцсети эффектными снимками на этих площадках.

Кроме того, ежегодный фестиваль «Авторской куклы» представит проект «Сума художника». Мастера со всей России продемонстрируют свои работы, в том числе посвященные русским традициям.

На протяжении 4 дней выставки будет демонстрироваться новый проект – «1001 слон», который представит международный арт-проекта «Ангелы мира». А 17 октября в 13:00 член союза художников РФ Венера Валевская вместе с модельной школой студии «МИS» покажут коллекцию бархатных пыльников-картин «Харизма» из бархата и шёлка.

В завершающий день выставки, 18 октября, среди посетителей проведут розыгрыш подарков и сертификатов от участников выставки. Розыгрыш пройдет с 14:00 до 15:00.

Часы работы выставки: с 15 – 17 октября с 10:00 до 18:00, а 18 октября с 10:00 до 16:00.

Фото: ВК "Красноярская ярмарка"