15 октября
Красноярск
погода +8 °C
77.28
 
€ 90.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске проверяют причальные стенки

Главная Общество
Красноярск
14:00 15 Октября 2020
красноярск, благоустройство, центр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Центральном районе краевого центра продолжаются проверки состояния благоустройства и порядка. Накануне силами работников районной администрации были проинспектированы причальные стенки на улице Дубровинского.

Прошедшим летом там были многочисленные выявлены проблемы: ступени разрушались, большое количество уличных граффити, а ограждения были в неприемлемом состоянии. Тогда была создана рабочая группа по устранению недочетов и нарушений.

Осенняя проверка показала, что арендаторы, которым было предписано устранить замечания, справились со своей задачей.

«Ремонт и приведение в порядок причальных стенок – часть комплексной задачи по преображению ул. Дубровинского. Наша главная цель заключается в том, чтобы город хорошо смотрелся и с суши, и с воды. Только при системном подходе мы сможем добиться результата, поэтому порядок должен быть на любой территории, независимо от формы собственности», – сообщил об итогах проверок глава Центрального района Вадим Войцеховский.  

В мэрии отметили, что для благоустройства остался один участок, который будет обустроен после необходимой процедуры торгов.

Фото: admkrsk

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

В краевом центре открылась XI выставка «Арт-Красноярск»

15 Октября 2020 г.
Мероприятие будет проходить 4 дня
Новости Красноярска: На севере крае пресекли незаконную добычу драгоценных металлов

На севере крае пресекли незаконную добычу драгоценных металлов

15 Октября 2020 г.
У предпринимателей отсутствовала техническая документация
Новости Красноярска: Минэкологии провело более 1000 рейдов по предприятиям

Минэкологии провело более 1000 рейдов по предприятиям

15 Октября 2020 г.
В ведомстве рассказали об итогах проверок
Новости Красноярска: В Красноярске создана «Фабрика процессов»

В Красноярске создана «Фабрика процессов»

15 Октября 2020 г.
Ежегодно на фабрике планируется обучать более 600 человек
Новости Красноярска: Полицейские вернули угнанный автомобиль жителю Енисейска

Полицейские вернули угнанный автомобиль жителю Енисейска

15 Октября 2020 г.
Угонщик был пойман в краевом центре
Новости Красноярска: В Красноярске обсудили безопасность на севере края

В Красноярске обсудили безопасность на севере края

14 Октября 2020 г.
Совет Федерации предложил «Норникелю» взять Норильск под опеку
Новости компаний
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Рыбинском районе произошло страшное ДТП

В Рыбинском районе произошло страшное ДТП

15 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня утром
Новости Красноярска: РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

15 Октября 2020 г.
Накануне прошло заседание Палаты по разрешению споров
Новости Красноярска: На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

13 Октября 2020 г.
Это подтверждает, что на территории края был центр древней цивилизации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru