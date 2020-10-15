В Красноярске проверяют причальные стенки

В Центральном районе краевого центра продолжаются проверки состояния благоустройства и порядка. Накануне силами работников районной администрации были проинспектированы причальные стенки на улице Дубровинского.

Прошедшим летом там были многочисленные выявлены проблемы: ступени разрушались, большое количество уличных граффити, а ограждения были в неприемлемом состоянии. Тогда была создана рабочая группа по устранению недочетов и нарушений.

Осенняя проверка показала, что арендаторы, которым было предписано устранить замечания, справились со своей задачей.

«Ремонт и приведение в порядок причальных стенок – часть комплексной задачи по преображению ул. Дубровинского. Наша главная цель заключается в том, чтобы город хорошо смотрелся и с суши, и с воды. Только при системном подходе мы сможем добиться результата, поэтому порядок должен быть на любой территории, независимо от формы собственности», – сообщил об итогах проверок глава Центрального района Вадим Войцеховский.

В мэрии отметили, что для благоустройства остался один участок, который будет обустроен после необходимой процедуры торгов.

Фото: admkrsk