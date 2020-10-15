На севере крае пресекли незаконную добычу драгоценных металлов

В Северо-Енисейском районе стражи порядка обнаружили факты незаконной добычи золота. По данным полиции ущерб составил 346 миллионов рублей.

В результате обысков в офисе компании и золотоприемной кассе, которые были проведены совместными усилиями представителей нескольких силовых структур, было установлено, что у предпринимателей отсутствовал технический проект на добычу золота на прииске.

«В ходе проведенных мероприятий была изъята документация, подтверждающая ввод вышеуказанного участка в эксплуатацию и его разработку, техническая документация, шлиховое золото общим весом почти 25 килограммов стоимостью 76,3 млн рублей. Также полицейскими обнаружена и изъята техника, принадлежащая предприятию. Кроме этого, оперативниками установлено, что в период с января по февраль этого года на прииске было незаконно добыто, а затем продано еще более 56 кг золота на сумму 269 млн рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Таким образом, был незаконно добыт 81 килограмм драгоценного металла.

На исполняющего обязанности директора предприятия было возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю