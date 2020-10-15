В Красноярске создана «Фабрика процессов»

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Красноярске открыта «Фабрика процессов». Учебно-производственная площадка создана Федеральным центром компетенций на базе Регионального центра компетенций. Теперь сотрудники всех предприятий несырьевого сектора экономики Красноярского края, вступившие в нацпроект, могут бесплатно пройти обучение базовым принципам бережливого производства. Ежегодно на фабрике планируется обучать более 600 человек.

«Фабрика процессов» соответствует установленным требованиям и сертифицирована Федеральным центром компетенций. Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин отметил:

«Повышение производительности труда – одна из ключевых задач, которая стоит сегодня перед органами власти. Реализация национального проекта даёт предприятиям возможность повысить производительность труда за три года до 30%. Пройдя здесь обучение, предприятия могут за счет снижения себестоимости и выпуска большего объема продукции на своём производстве, завоевать новые рынки сбыта, что способно дать краю новые рабочие места».

Участники «Фабрики» будут применять различные инструменты бережливого производства, научатся правильному формированию потоков единичных изделий, замерам операций, выявлению и сокращению производственных потерь, улучшению логистики, контролю соблюдения техники безопасности.

Ирина Жук, заместитель генерального директора Федерального центра компетенций:

«Это учебная производственная площадка, которая помогает руководителям и сотрудникам предприятий за один учебный день понять, какие ключевые инструменты есть в бережливом производстве, как они могут повлиять на финансовые результаты предприятий. «Фабрика процессов» устроена таким образом, что, внедряя улучшения на каждом переделе, участники видят тот эффект, который может принести улучшения предприятию в целом. Мы подготовили для красноярской «Фабрики процессов» четырех тренеров, которые будут обучать сотни руководителей и сотрудников региональных производств».

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев:

«Красноярский край вошел в нацпроект одним из первых регионов страны, и сегодня мы уверенно говорим, что проект успешно реализуется регионом. Пилотные потоки завершены уже на 15 предприятиях, и на каждом из них есть конкретные цифры по снижению издержек, по повышению производительности труда. Причем совсем не важно в какой из отраслей работают эксперты центров компетенций: дорожное ли строительство, производство ли конфет, печенья, сыров или железобетонных блоков – абсолютно везде фиксируется рост производительности. Сейчас в этот процесс работы с сотрудниками предприятий включается и «Фабрика процесса». Общими усилиями мы добьёмся не только экономических эффектов, но и повысим культуру бережливого производства в нашем крае».

Фото: Министерства экономики и регионального развития Красноярского края

По материалам Министерства экономики и регионального развития Красноярского края