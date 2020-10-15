Минэкологии провело более 1000 рейдов по предприятиям

В Министерстве экологии края рассказали о промежуточных итогах проверок и рейдов, которые делали сотрудники профильного ведомства, на различные предприятия малого и среднего бизнеса – шиномонтаж, гаражные мастерские и рабочие цеха.

Так, за первые 9 месяцев текущего года работники министерства провели 17 проверок и более 850 рейдов, в результате которых было выписано штрафов на 700 000 рублей, а также вынесено 10 предупреждений и выдано 290 предостережений, а одна проверка закончилась возбуждением уголовного дела.

«За прошедший период отборы проб атмосферного воздуха осуществлялись во всех точках города, в том числе и за границей санитарно-защитной зоны крупных промышленных предприятий. В местах отбора инспекторы фиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: гидрохлорида, диоксида азота, свинца, хлора, формальдегида, пыли. Информация о 66 случаях нарушения природоохранного законодательства крупными промышленными предприятиями направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», - сообщили в министерстве.

В минэкологии подчеркнули, что зачастую поводом для проверок служат сообщения жителей краевого центра, которые поступают на «горячую линию» ведомства. Любой неравнодушный гражданин может сообщить о загрязнении воздуха по телефонам: 8-800-20-11-116 и 8 (391)21-21-706.