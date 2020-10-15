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Полицейские вернули угнанный автомобиль жителю Енисейска

Главная Общество
Красноярск
11:15 15 Октября 2020
угон, преступление, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники уголовного розыска Енисейска нашли украденный автомобиль.

Ранее в полицию обратился местный житель с заявлением об угоне его автомобиля.

Стражам порядка удалось найти автомобиль марки Volkswagen Amarok и его угонщика. Сама машина была зафиксирована камерами наблюдения на территории Красноярска, а злоумышленник был задержан по горячим следам.

Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, 45-летний житель Енисейска расплачивался банковской картой владельца машины, которая осталась лежать в салоне. Именно это помогло оперативникам определить периметр нахождения преступника. Он сразу дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

Фото: wikipedia.org

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