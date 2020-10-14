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«Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
17:30 14 Октября 2020
норильск, север, социальная политика, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Совет Федерации провел в Красноярске выездное заседание по итогам визита группы сенаторов в Норильск. Кроме обсуждения последствий аварии на ТЭЦ-3, одной из важных тем стала реновация северного города. Так, там планируется построить 97 новых домов. Общая сумма затрат – 85 млрд рублей. Половину готов профинансировать «Норникель», 10 процентов возьмет на себя край, а оставшиеся 40 – федеральные власти.

В компании напомнили, что «Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком среди горнодобывающих и металлургических компаний России, а также крупнейшим налогоплательщиком в крае. За последние пять лет объем инвестиций в производство превысили 500 млрд рублей, что в два раза выше среднего по отрасли в корреляции с прибылью.

«Норникель» - не только крупнейший налогоплательщик, но и одна из наиболее социально ответственных компаний России. Запланированный объем финансирования социальных программ и благотворительности на 2020 году составляет более 30 млрд рублей. Каждый год объем расходов возрастает. В 2020 году завершается программа переселения граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. С 2011 года компанией профинансировано 8,6 млрд рублей, переселено 7700 семей», - подчеркнули в «Норникеле».

Там добавили, что компания является также лидером по масштабу предпринимаемых в отрасли мер по поддержке регионов присутствия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Компания выдела на эти цели максимальный среди российских компаний объем средств - более 20 млрд.

По информации компании "Норильский никель"

Фото: "Норильский никель"

 

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