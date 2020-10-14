Ответственность «Норильского никеля» за экологическую катастрофу на ТЭЦ-3 в Норильске обсудили участники выездного совещания Совета Федерации, которое сегодня проходит в конгресс-холле СФУ в Красноярске. Важно – предотвратить подобные аварии в будущем – основной посыл заседания. При этом только в 2020 году Ростехнадзор выявил около двух тысяч нарушений на объектах «Норникеля». Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев призвал градообразующее предприятие Норильска взять на себя ответственность за состояние и развитие города.

«Президент России в качестве одной из национальных целей развития страны определил создание комфортной и безопасной среды для жизни людей. Норильску крайне необходима комплексная программа оздоровления города. Мы четко понимаем, что Норильск и предприятие – это одно целое, и предприятие должно нести адекватную ответственность за состояние города и участвовать во всех процессах его развития. А региональные органы власти должны создать необходимые условия для привлечения бизнеса к благоустройству города», – отметил вице-спикер.

Журавлев отметил, что штраф, который «Норникель» заплатит за причиненный экологический ущерб, в полном объеме будет направлен на ликвидацию последствий аварии. Будет разработана четкая дорожная карта по решению экологических проблем.

Напомним, что Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей. Предприятие судится за уменьшение штрафа до 21,4 млрд рублей. При этом губернатор Александр Усс отметил, что в Норильске накопился комплекс проблем, которые выходят за пределы самой чрезвычайной ситуации.

«В свое время Норильский комбинат перешел в частные руки за символическую сумму, которая окупилась уже сотни раз. И государство, и общество при таких доходах ожидали от новых собственников серьезной модернизации производства, ликвидации накопленного экологического ущерба, создания комфортных условий жизни норильчан. Увы, эти цели не достигнуты», –заявил губернатор.

Отметим, что делегация Совета Федерации работает в Красноярске по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Фото: Правительство Красноярского края