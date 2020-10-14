14 октября
Красноярск
погода +6 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

Главная Общество
Красноярск
16:45 14 Октября 2020
правительство, норильск, север, катастрофа, экология, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Участники выездного совещания комитетов Совета Федерации обсудили ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Экологи заявили о комплексном негативном воздействии на окружающую среду в результате утечки топлива, а Росрыболовство насчитало ущерб водным ресурсам на 3,6 млрд рублей. Краснокнижная рыба в ручье Надеждинского, реках Талдыкан, Амбарная, Пясино, в озере Пясино отравлена нефтепродуктами. На восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет при условии строительства как минимум трех рыборазводных заводов, сообщил замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.

Руководитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Ходосевич указал на грубые нарушения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования и на других дочерних предприятиях «Норильского никеля», которые были проверены специалистами ведомства. Работу трех компаний приостановили. Однако АО «Энергия» игнорировало запрет и продолжало перекачку нефти, в итоге во время шторма произошел разлив нефтепродуктов на берег. Материалы дела переданы в суд.

При этом «Норильский никель» и ранее становился ответчиком на судебных процессах, связанных с возмещением ущерба за загрязнение окружающей среды. Росприроднадзор обращался с исками в высшие инстанции с 2004 года.

«В следующем году каждое предприятие Арктической зоны будет проверено как с позиции воздействия на окружающую среду, так и с позиции технической исправности оборудования», – заявил руководитель Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталий Нетребко.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что участники совещания комитетов Совета Федерации предлагают решать накопившиеся в Норильске проблемы общими усилиями федеральных и краевых властей, а также институтов развития и самой компании «Норильский никель».

Материал подготовлен по информации пресс-службы правительства Красноярского края.

Фото: Правительство Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

«Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

14 Октября 2020 г.
Об этом стало известно на совещании с сенаторами Совета Федерации
Новости Красноярска: Дорожные полицейские за 1 час выявили 12 случаев нарушений правил перевозки детей

Дорожные полицейские за 1 час выявили 12 случаев нарушений правил перевозки детей

14 Октября 2020 г.
Профилактический рейд был проведен сегодня утром
Новости Красноярска: В Зеленогорске задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

В Зеленогорске задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

14 Октября 2020 г.
Мужчина при себе имел 300 граммов марихуаны
Новости Красноярска: Ушла из жизни легенда красноярской энергетики

Ушла из жизни легенда красноярской энергетики

14 Октября 2020 г.
На 99-м году жизни скончалась Ирина Владимировна Иванова
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о приближающемся ветре

Красноярцев предупредили о приближающемся ветре

14 Октября 2020 г.
Завтра будет +7 и шквалистый ветер
Новости Красноярска: МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

14 Октября 2020 г.
Компания создала книгу-альбом о столбизме
Новости компаний
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: В Красноярском крае 195 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 195 новых случаев заражения COVID-19

14 Октября 2020 г.
Суточное количество заболевших продолжает нарастать
Новости Красноярска: В Северном случилось ДТП с участием пассажирского автобуса

В Северном случилось ДТП с участием пассажирского автобуса

14 Октября 2020 г.
Есть пострадавшие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru