Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

Участники выездного совещания комитетов Совета Федерации обсудили ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Экологи заявили о комплексном негативном воздействии на окружающую среду в результате утечки топлива, а Росрыболовство насчитало ущерб водным ресурсам на 3,6 млрд рублей. Краснокнижная рыба в ручье Надеждинского, реках Талдыкан, Амбарная, Пясино, в озере Пясино отравлена нефтепродуктами. На восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет при условии строительства как минимум трех рыборазводных заводов, сообщил замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.

Руководитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Ходосевич указал на грубые нарушения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования и на других дочерних предприятиях «Норильского никеля», которые были проверены специалистами ведомства. Работу трех компаний приостановили. Однако АО «Энергия» игнорировало запрет и продолжало перекачку нефти, в итоге во время шторма произошел разлив нефтепродуктов на берег. Материалы дела переданы в суд.

При этом «Норильский никель» и ранее становился ответчиком на судебных процессах, связанных с возмещением ущерба за загрязнение окружающей среды. Росприроднадзор обращался с исками в высшие инстанции с 2004 года.

«В следующем году каждое предприятие Арктической зоны будет проверено как с позиции воздействия на окружающую среду, так и с позиции технической исправности оборудования», – заявил руководитель Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталий Нетребко.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что участники совещания комитетов Совета Федерации предлагают решать накопившиеся в Норильске проблемы общими усилиями федеральных и краевых властей, а также институтов развития и самой компании «Норильский никель».

Материал подготовлен по информации пресс-службы правительства Красноярского края.

Фото: Правительство Красноярского края