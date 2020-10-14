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Дорожные полицейские за 1 час выявили 12 случаев нарушений правил перевозки детей

Главная Общество
Красноярск
17:00 14 Октября 2020
гибдд, дети, безопасность, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники ДПС Красноярска провели профилактический рейд «Детское удерживающее устройство».

Рано утром в нескольких точках краевого центра они проверяли безопасность детей-пассажиров и правильность использования детских автомобильных кресел.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, только за первый час работы дорожные полицейские выявили 12 нарушений правил перевозки детей.

В отношении каждого водителя госавтоинспекторы составили административные протоколы, штраф за подобное нарушение составляет 3 тысячи рублей.

В ГИБДД напоминают, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться строго с использованием детских кресел, которые соответствуют росту и весу ребенка.

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