Ушла из жизни легенда красноярской энергетики

13 октября 2020 года на 99-м году жизни скончалась Ирина Владимировна Иванова, проработавшая директором красноярского «Энергосбыта» 36 лет (а всего в энергосистеме края – 50 лет).

Во время Великой Отечественной войны, учась на втором курсе энергетического факультета Сибирского лесотехнического института, юная Ира ушла добровольцем на фронт, служила радистом, закончила войну в Китае в 1945 году уже офицером, младшим лейтенантом. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны закончила институт и пришла в энергетику. В 1952 году она стала директором Энергосбыта, ей тогда было всего 30 лет! Это были годы становления предприятия, бурного развития промышленности и жилищного строительства. Каждое утро директор Энергосбыта подавала сводку о положении дел в энергосистеме лично первому секретарю крайкома партии, в те времена – руководителю края.

Проблем и амбициозных задач было много и их решение во многом держалось на авторитете и знаниях Ирины Владимировны. Она умела отстаивать свое мнение перед любым начальством, поддерживала все передовые идеи, всегда была вместе с коллективом и на субботниках, и на сельхозработах, и в художественной самодеятельности.

В 60-е годы, уже будучи матерью двух сыновей, она получила второе высшее образование. В 1988 году, после 36 лет руководства Красноярскэнергосбытом, Ирина Владимировна могла уйти на заслуженный отдых, но она перешла в технический отдел, где проработала еще девять лет, до 1997 года.

Ирина Иванова награждена орденом «Знак Почета», она - «Заслуженный энергетик РСФСР», пенсионер республиканского значения.

Профессионал самого высокого уровня, легенда красноярской энергетики, Ирина Владимировна запомнится всем, кто ее знал, еще и как яркая, красивая и открытая женщина, очень внимательная к людям. Ее любили и уважали, ее мнение ценили, ей доверяли, с ней советовались по рабочим и личным вопросам. Она вошла не только в историю красноярской энергетики, но и в личные истории тех, кто с ней работал и кому она помогла советом и делом.

Прощание с Ириной Владимировной Ивановой состоится 16 октября в 14.00 в зале прощания на ул. Партизана Железняка, 1Ж.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»