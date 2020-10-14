14 октября
Красноярск
погода +6 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ушла из жизни легенда красноярской энергетики

Главная Общество
Красноярск
15:26 14 Октября 2020
сотрудники, энергетика, ветераны, прощание
версия для печати Ico_print

13 октября 2020 года на 99-м году жизни скончалась Ирина Владимировна Иванова, проработавшая директором красноярского «Энергосбыта» 36 лет (а всего в энергосистеме края – 50 лет).

Во время Великой Отечественной войны, учась на втором курсе энергетического факультета Сибирского лесотехнического института, юная Ира ушла добровольцем на фронт, служила радистом, закончила войну в Китае в 1945 году уже офицером, младшим лейтенантом. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны закончила институт и пришла в энергетику. В 1952 году она стала директором Энергосбыта, ей тогда было всего 30 лет! Это были годы становления предприятия, бурного развития промышленности и жилищного строительства. Каждое утро директор Энергосбыта подавала сводку о положении дел в энергосистеме лично первому секретарю крайкома партии, в те времена – руководителю края.

Проблем и амбициозных задач было много и их решение во многом держалось на авторитете и знаниях Ирины Владимировны. Она умела отстаивать свое мнение перед любым начальством, поддерживала все передовые идеи, всегда была вместе с коллективом и на субботниках, и на сельхозработах, и в художественной самодеятельности.

В 60-е годы, уже будучи матерью двух сыновей, она получила второе высшее образование. В 1988 году, после 36 лет руководства Красноярскэнергосбытом, Ирина Владимировна могла уйти на заслуженный отдых, но она перешла в технический отдел, где проработала еще девять лет, до 1997 года.

Ирина Иванова награждена орденом «Знак Почета», она - «Заслуженный энергетик РСФСР», пенсионер республиканского значения.

Профессионал самого высокого уровня, легенда красноярской энергетики, Ирина Владимировна запомнится всем, кто ее знал, еще и как яркая, красивая и открытая женщина, очень внимательная к людям. Ее любили и уважали, ее мнение ценили, ей доверяли, с ней советовались по рабочим и личным вопросам. Она вошла не только в историю красноярской энергетики, но и в личные истории тех, кто с ней работал и кому она помогла советом и делом.

Прощание с Ириной Владимировной Ивановой состоится 16 октября в 14.00 в зале прощания на ул. Партизана Железняка, 1Ж.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

«Норникель» вложит в реновацию Норильска больше 40 млрд рублей

14 Октября 2020 г.
Об этом стало известно на совещании с сенаторами Совета Федерации
Новости Красноярска: Дорожные полицейские за 1 час выявили 12 случаев нарушений правил перевозки детей

Дорожные полицейские за 1 час выявили 12 случаев нарушений правил перевозки детей

14 Октября 2020 г.
Профилактический рейд был проведен сегодня утром
Новости Красноярска: Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

Все предприятия Арктической зоны проверят на экологическую безопасность и исправность оборудования

14 Октября 2020 г.
Масштабная инвентаризация запланирована на следующий год
Новости Красноярска: В Зеленогорске задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

В Зеленогорске задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

14 Октября 2020 г.
Мужчина при себе имел 300 граммов марихуаны
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о приближающемся ветре

Красноярцев предупредили о приближающемся ветре

14 Октября 2020 г.
Завтра будет +7 и шквалистый ветер
Новости Красноярска: МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

14 Октября 2020 г.
Компания создала книгу-альбом о столбизме
Новости компаний
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ростехнадзор выявил около двух тысяч нарушений на объектах «Норникеля»

Ростехнадзор выявил около двух тысяч нарушений на объектах «Норникеля»

14 Октября 2020 г.
Совет Федерации предлагает предприятию нести ответственность за состояние и развитие Норильска
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: Житель Железногорска пытался дать взятку дорожным полицейским

Житель Железногорска пытался дать взятку дорожным полицейским

14 Октября 2020 г.
Мужчина был в нетрезвом состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru