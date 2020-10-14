В Зеленогорске задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

Краевые полицейские продолжают профилактическую операцию «Мак-2020». Так, в Зеленогорске был задержан мужчина по подозрению в хранении наркотиков.

Прошлой ночью стражи порядка увидели мужчину на велосипеде, в руках которого был полимерный пакет, а при виде сотрудников полиции он попытался скрыться. Тем не менее, он был задержан. При досмотре в пакете у мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения, которое изъяли и отправили на экспертизу. По ее результатам стало понятно, что это марихуана общим весом в 300 граммов.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь 36-летнему зеленогорцу грозит до 10 лет лишения свободы.