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Житель Железногорска пытался дать взятку дорожным полицейским

Главная Общество
Красноярск
14:00 14 Октября 2020
коррупция, взятка, полиция, гибдд, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дорожные полицейские пресекли попытку дачи взятки в Железногорске.

Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, на прошлых выходных ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2104130, за рулем которого был 44-летний мужчина. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте, после отказа, дорожные полицейские предложили проследовать в медицинское учреждение, что тоже было отклонено автолюбителем. В процессе беседы он предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 8 500 рублей и положил деньги возле рычага переключения передач патрульного автомобиля.

Полицейские предупредили мужчину, что за попытку дачи взятки должностному лицу может наступить уголовная ответственность, но нетрезвый мужчина продолжал настаивать, после чего он был доставлен в ближайший отдел полиции.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки и теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Также в его отношении был составлен протокол за уклонение от медосвидетельствования, а это карается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В полиции подчеркнули, что сотрудники ГИБДД могут быть поощрены премией в размере предложенной нарушителем взятки.

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