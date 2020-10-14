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В краевом центре осудили изготовителей наркотиков

Главная Общество
Красноярск
13:30 14 Октября 2020
криминал, наркотики, преступление, преступник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом суде вынесли обвинительный приговор двум жителям Красноярска, которые организовали наркотическую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Злоумышленники реализовывали запрещенные вещества через интернет.

В августе прошлого года сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию, из которой изъяли 3 килограмма готового наркотика и 70 килограмм веществ для его изготовления. Затем это все было уничтожено.

Организаторы были задержаны и на них было возбуждено уголовное дело по двум статья – изготовление и сбыт, соответственно.

В пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю сообщили, что краевой суд приговорил подозреваемых к 7 годам лишения свободы в колонии строго режима.

 

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