В краевом центре осудили изготовителей наркотиков

В краевом суде вынесли обвинительный приговор двум жителям Красноярска, которые организовали наркотическую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Злоумышленники реализовывали запрещенные вещества через интернет.

В августе прошлого года сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию, из которой изъяли 3 килограмма готового наркотика и 70 килограмм веществ для его изготовления. Затем это все было уничтожено.

Организаторы были задержаны и на них было возбуждено уголовное дело по двум статья – изготовление и сбыт, соответственно.

В пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю сообщили, что краевой суд приговорил подозреваемых к 7 годам лишения свободы в колонии строго режима.