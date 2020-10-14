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На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев

Главная Общество
Красноярск
14:30 14 Октября 2020
образование, иностранцы, сфу, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском федеральном университете создадут Центр открытого образования на русском языке «Сибирь.ру». Основной целью которого будет оказание помощи иностранным абитуриентам в подготовке к жизни и получению образования в Российской Федерации. Создание центра на базе Института филологии и языковой коммуникации стало возможным после победы в гранте федерального министерства просвещения.

Как рассказали в пресс-службе университета, в центре будут обучать русскому языку и литературе, а также популяризировать российскую и сибирскую культуры.

Заведующая кафедрой русского языка и речевой коммуникации Ирина Евсеева рассказала, что запланировано проведение образовательных курсов и информационно-просветительские мероприятий разного формата: квесты, деловые игры, мастер-классы.   

«Курс „Твои сибирские каникулы“, например, направлен на обучение общению в типичных бытовых и социально-культурных ситуациях. Курс „Страноведение России“, помимо общих сведений о России, рассказывает о Красноярске, его достопримечательностях и известных личностях города. В курсе „О русском по-русски“ мы познакомим иностранцев с лексикой и фразеологией русского языка, с основными способами создания слов и с особенностями русского речевого этикета. В курсе „Pro чтение“ они узнают о крупнейших авторах классической эпохи», - пояснила руководитель проекта

Также иностранные граждане узнают тонкости русской кухни на мастер классе «Сибирские пельмени» и познакомят с отечественной музыкой на специальном уроке «С песней по жизни».

Ведущий организатор проекта, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Татьяна Веренич сообщила, что в разработке образовательных программ и мероприятий участвовали 23 преподавателя разных кафедр университета: русского языка как иностранного, русского языка и речевой коммуникации, журналистики и литературоведения, восточных языков, теории германских языков и межкультурной коммуникации, романских языков и прикладной лингвистики.

Важно отметить, что все занятия будут проходить в режиме онлайн в формате видеоконференций и электронных курсов, а в дальнейшем будет создана информационная платформа центра «Сибирь.ру».

Фото: СФУ

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