В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов

В Институте непрерывного образования Сибирского федерального образования открыт набор на программу профессиональной переподготовки по специальности «Педагог-хореограф».

Как рассказали в пресс-службе СФУ, обучение по программе будет проходить в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Курс подготовлен опытными преподавателями хореографами-практиками с профильным педагогическим образованием и рассчитан на 540 академических часов.

По завершению курса всем обучающимся будет присвоена специальность «Педагог-хореограф», который дает право на трудоустройство в различные студиях танца, фитнес-центрах, хореографических школах, специализированных учебных заведениях, а также в дополнительном образовании в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

«В последние несколько лет в нашей стране колоссально вырос интерес к танцам. Во многом этому способствовали различные танцевальные шоу на телевидении. Соответственно вырос спрос на хореографов. Но требования работодателей сейчас таковы, что необходимо предъявлять диплом о наличии профильного образования. Наша программа как раз рассчитана на тех, кто связал свою жизнь с танцами и планирует начать преподавательскую деятельность в сфере дополнительного образования и в частном порядке», - рассказала директор Института непрерывного образования СФУ Елена Мошкина.

Стоит отметить, что это далеко не первая образовательная программа, открытая на базе Института непрерывного образования СФУ. В настоящее время открыто свыше 400 программ дополнительного образования и профессиональной подготовки. Например, сегодня любой желающий может за довольно сжатые сроки освоить ландшафтный дизайн, культуру бариста, последние компьютерные программы, а также стать специалистом по финансовой грамотности и экономической безопасности.

Фото: СФУ