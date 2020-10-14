На юге Красноярского края нашли автомобиль с телами

В Шушенском районе Красноярского края обнаружили автомобиль с телами мужчины и женщины.

Накануне в следственные органы поступило сообщение от рыбаков, о том, что в районе села Сизая в Енисее на глубине около 3 метров ими был обнаружен автомобиль Subaru с телами двух людей – 73-летнего мужчины и 40-летней женщины, которая с начала месяца числилась без вести пропавшей.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, по результатам которое будет принято процессуальное решение.