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В Ленинском районе пресечена незаконная торговля

Главная Общество
Красноярск
11:30 14 Октября 2020
общество, торговля, правый, проверка, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ленинском районе силами сотрудников администрации, полицейских и службой городовых был организован рейд с целью выявления несанкционированной уличной торговли.

В Ленинском районе пресечена незаконная торговля

Проверка проходила на трех улицах краевого центра – Амурская, Говорова и Шевченко. Были выявлены случаи торговли одеждой и продовольственным продуктами без разрешительной документации.

В Ленинском районе пресечена незаконная торговля

В пресс-службе администрации Ленинского района сообщили, что со всеми нарушителями проведена профилактическая беседа и составлены протоколы для передачи в административные комиссии.

Фото: страница "ВКонтакте" администрации Ленинского района

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