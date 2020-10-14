В Ленинском районе пресечена незаконная торговля

В Ленинском районе силами сотрудников администрации, полицейских и службой городовых был организован рейд с целью выявления несанкционированной уличной торговли.

Проверка проходила на трех улицах краевого центра – Амурская, Говорова и Шевченко. Были выявлены случаи торговли одеждой и продовольственным продуктами без разрешительной документации.

В пресс-службе администрации Ленинского района сообщили, что со всеми нарушителями проведена профилактическая беседа и составлены протоколы для передачи в административные комиссии.

Фото: страница "ВКонтакте" администрации Ленинского района