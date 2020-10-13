Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

Красноярцам показали работающий полигон «Шинник» на правобережье. Видео появилось на youtube-канале портала Красньюс. Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Однако на днях Арбитражный суд края разрешил работать свалке.
При этом, как ранее писали Sibnovosti.ru, полигон уже давно переполнен. Об этом прекрасно знают в мэрии, Горсовете и сам регоператор. Представители «РостТеха» тогда заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии.
На видео прекрасно видно, что грузовики с отходами на завод не заезжают, а разгружаются на самом полигоне. Кроме машин «РостТеха» услугами «Шинника» пользуются и сторонние организации.
Напомним, мэрия заранее предложила «РостТеху» замену - полигон АО «Автоспецбаза» в Емельяновском районе. Однако там за два месяца видели лишь несколько мусоровозов компании.
Добавим, что накануне на счет полигона высказалась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что «Шинник» не должен работать.
«Я считаю, что такие объекты не должны функционировать… Судьбу полигона надо внимательно посмотреть – кто, когда должен был его рекультивировать, и почему этого не было сделано. Долгие годы на этом зарабатывали. Долгие годы это была такая точка прибыли, совершенно беспардонная, поскольку не соответствует никаким требованиям - ни сегодняшним, ни вчерашним», - заявила она во время встречи с красноярскими общественниками.