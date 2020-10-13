Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

Красноярцам показали работающий полигон «Шинник» на правобережье. Видео появилось на youtube-канале портала Красньюс. Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Однако на днях Арбитражный суд края разрешил работать свалке.

При этом, как ранее писали Sibnovosti.ru, полигон уже давно переполнен. Об этом прекрасно знают в мэрии, Горсовете и сам регоператор. Представители «РостТеха» тогда заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии.

На видео прекрасно видно, что грузовики с отходами на завод не заезжают, а разгружаются на самом полигоне. Кроме машин «РостТеха» услугами «Шинника» пользуются и сторонние организации.

Напомним, мэрия заранее предложила «РостТеху» замену - полигон АО «Автоспецбаза» в Емельяновском районе. Однако там за два месяца видели лишь несколько мусоровозов компании.

Добавим, что накануне на счет полигона высказалась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что «Шинник» не должен работать.