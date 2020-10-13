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В Красноярске назвали финалистов объявленного РУСАЛом конкурса на разработку концепции обновления Центрального парка

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Красноярск
17:18 13 Октября 2020
конкурс, жюри, парк, благоустройство, город, предприятие
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Жюри, которое возглавил губернатор Красноярского края Александр Усс, огласило результаты отбора на открытом заседании в столице региона. Финалистами стали три участника: российско-британский консорциум под лидерством МАП (Москва), российско-японский консорциум ООО «Базис» (Москва) + Дзюнья Исигами+Ассосиэйтс (Токио, Япония) и российско-французский консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург, Россия). Конкурс организован РУСАЛом, который взял на себя все этапы преображения парка – от идеи до воплощения.

В команды участников объединились 76 компаний из 37 городов мира. Больше всего участников было из России – 51 компания. Из европейских стран на конкурс заявились представители Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Румынии, Швеции. Заинтересовал конкурс и авторов из  США, Австралии, Индии, Казахстана, КНР и Японии. Они представили свои портфолио и эссе с видением будущего для главного парка Красноярска.  Сегодня прошел первый этап работы жюри – из 43 работ выбрали тройку финалистов.

– Улучшение парковых пространств, создание непрерывных пешеходных связей – одно из генеральных направлений развития Красноярска. За последние три года мы обновили около 70 скверов и парков по современным стандартам, – отметил мэр Сергей Ерёмин. – Центральный парк им. Горького ожидает по праву уникальная реновация, которая началась с очень серьёзного подхода к выбору архитектурной идеи. Я благодарю всех архитекторов, принявших участие в конкурсе, который при поддержке РУСАЛа станет частью исторического для красноярцев проекта. Центральный парк уже давно достоин того, чтобы сделать шаг в будущее и стать «бриллиантом» среди общественных пространств Красноярска. А наша масштабная задача – сделать его одним из элементов городского паркового кольца, которое свяжет берег Качи с зелёной осью пространств в центре города, Центральной набережной и островом Татышев. Таким образом, у нас будет сформирован самый протяжённый маршрут для прогулок.

Вышедшие в финал команды получат на этом этапе по 900 000 рублей. Средства могут быть использованы при подготовке уже более детальных проектов развития, которые финалисты будут защищать уже в декабре 2020 года.

– Через несколько лет нашему парку исполнится два века, и тут тонкая грань между историей, традициями и новыми современными тенденциями, что мы сегодня видели в работах, представленных на конкурсе. Нам бы хотелось максимально эти три ключевых направления соединить, парк должен быть удобным для разных групп и возрастов, все должны найти точку интереса в этом парке. И наша главная задача в этом году выбрать проект, отвечающий таким высоким требованиям, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Красноярск для нас давно стал одним из ключевых городов, здесь живут тысячи сотрудников компании, мы переводим сюда головной офис, наша компания сконцентрирована в Сибири, и мы максимально стараемся развивать города именно в наших сибирских регионах.

В Красноярске назвали финалистов объявленного РУСАЛом конкурса на разработку концепции обновления Центрального парка

– Выбирая эти три консорциума, мы опирались не только на оригинальность проекта, но и на решение представить разные страны и разные подходы. К будущему победителю есть важное пожелание – это функциональность и практичность решений, которые воплотятся в жизнь. Наш знаменитый парк должен не только должен преобразиться внешне, но и быть действительно востребованным, понятным и близким к людям. Кроме того, финальный проект должен учитывать производственные возможности красноярских предприятий, ведь реконструкция Центрального парка должна стать импульсом и для местного бизнеса, – подчеркнул губернатор Красноярского края, председатель жюри Александр Усс.

Конкурс на разработку концепции обновления Центрального парка им. Горького в Красноярске был объявлен летом 2020 года. В состав жюри вошли признанные российские и международные эксперты по развитию и реновации общественных и исторически ценных пространств. В их числе директор по развитию региональных парков региона Антверпен (Бельгия) Питер Вердик – международный куратор конкурса, Ирина Крымова –  аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец. Компанию РУСАЛ в жюри представят генеральный директор Евгений Никитин и Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления, а Красноярск – Сергей Ерёмин, глава города, Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска и Сергей Геращенко, директор Института архитектуры и дизайна СФУ.

В Красноярске назвали финалистов объявленного РУСАЛом конкурса на разработку концепции обновления Центрального парка

РУСАЛ начал активно заниматься преображением центра Красноярска несколько лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Уже реконструированы площадь Революции, сквер Сурикова, заканчиваются работы в Историческом квартале. На очереди – Центральный парк.

В Красноярске назвали финалистов объявленного РУСАЛом конкурса на разработку концепции обновления Центрального парка

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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Организации: РУСАЛ
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