В Красноярске назвали финалистов объявленного РУСАЛом конкурса на разработку концепции обновления Центрального парка

Жюри, которое возглавил губернатор Красноярского края Александр Усс, огласило результаты отбора на открытом заседании в столице региона. Финалистами стали три участника: российско-британский консорциум под лидерством МАП (Москва), российско-японский консорциум ООО «Базис» (Москва) + Дзюнья Исигами+Ассосиэйтс (Токио, Япония) и российско-французский консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург, Россия). Конкурс организован РУСАЛом, который взял на себя все этапы преображения парка – от идеи до воплощения.

В команды участников объединились 76 компаний из 37 городов мира. Больше всего участников было из России – 51 компания. Из европейских стран на конкурс заявились представители Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Румынии, Швеции. Заинтересовал конкурс и авторов из США, Австралии, Индии, Казахстана, КНР и Японии. Они представили свои портфолио и эссе с видением будущего для главного парка Красноярска. Сегодня прошел первый этап работы жюри – из 43 работ выбрали тройку финалистов.

– Улучшение парковых пространств, создание непрерывных пешеходных связей – одно из генеральных направлений развития Красноярска. За последние три года мы обновили около 70 скверов и парков по современным стандартам, – отметил мэр Сергей Ерёмин. – Центральный парк им. Горького ожидает по праву уникальная реновация, которая началась с очень серьёзного подхода к выбору архитектурной идеи. Я благодарю всех архитекторов, принявших участие в конкурсе, который при поддержке РУСАЛа станет частью исторического для красноярцев проекта. Центральный парк уже давно достоин того, чтобы сделать шаг в будущее и стать «бриллиантом» среди общественных пространств Красноярска. А наша масштабная задача – сделать его одним из элементов городского паркового кольца, которое свяжет берег Качи с зелёной осью пространств в центре города, Центральной набережной и островом Татышев. Таким образом, у нас будет сформирован самый протяжённый маршрут для прогулок.

Вышедшие в финал команды получат на этом этапе по 900 000 рублей. Средства могут быть использованы при подготовке уже более детальных проектов развития, которые финалисты будут защищать уже в декабре 2020 года.

– Через несколько лет нашему парку исполнится два века, и тут тонкая грань между историей, традициями и новыми современными тенденциями, что мы сегодня видели в работах, представленных на конкурсе. Нам бы хотелось максимально эти три ключевых направления соединить, парк должен быть удобным для разных групп и возрастов, все должны найти точку интереса в этом парке. И наша главная задача в этом году выбрать проект, отвечающий таким высоким требованиям, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Красноярск для нас давно стал одним из ключевых городов, здесь живут тысячи сотрудников компании, мы переводим сюда головной офис, наша компания сконцентрирована в Сибири, и мы максимально стараемся развивать города именно в наших сибирских регионах.

– Выбирая эти три консорциума, мы опирались не только на оригинальность проекта, но и на решение представить разные страны и разные подходы. К будущему победителю есть важное пожелание – это функциональность и практичность решений, которые воплотятся в жизнь. Наш знаменитый парк должен не только должен преобразиться внешне, но и быть действительно востребованным, понятным и близким к людям. Кроме того, финальный проект должен учитывать производственные возможности красноярских предприятий, ведь реконструкция Центрального парка должна стать импульсом и для местного бизнеса, – подчеркнул губернатор Красноярского края, председатель жюри Александр Усс.

Конкурс на разработку концепции обновления Центрального парка им. Горького в Красноярске был объявлен летом 2020 года. В состав жюри вошли признанные российские и международные эксперты по развитию и реновации общественных и исторически ценных пространств. В их числе директор по развитию региональных парков региона Антверпен (Бельгия) Питер Вердик – международный куратор конкурса, Ирина Крымова – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец. Компанию РУСАЛ в жюри представят генеральный директор Евгений Никитин и Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления, а Красноярск – Сергей Ерёмин, глава города, Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска и Сергей Геращенко, директор Института архитектуры и дизайна СФУ.

РУСАЛ начал активно заниматься преображением центра Красноярска несколько лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Уже реконструированы площадь Революции, сквер Сурикова, заканчиваются работы в Историческом квартале. На очереди – Центральный парк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»