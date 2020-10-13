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В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

Главная Общество
Красноярск
16:55 13 Октября 2020
парк, площадка, вырубка
Автор: Sibnovosti.ru
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Дирекция нацпарка «Столбы» ответила на претензии общественников о вырубке деревьев в рекреационной зоне. Там заявили, что были уничтожены аварийные деревья, которые представляли угрозу для туристов. В дирекции отметили, общее состоянии лесов на территории нацпарка неудовлетворительное – много сухостоя и деревьев, поврежденных короедом полиграфом уссурийским.

«Аварийные деревья убраны сотрудниками отдела охраны в целях предупреждения падения сухостоя на туристических маршрутах. Работы проведены в рамках утвержденных лесохозяйственных мероприятий по уборке погибшей аварийной древесины, для обеспечения безопасности посетителей национального парка», – заявили в дирекции нацпарка.

Эко-активисты в свою очередь утверждали, что на «Столбах» повалили здоровые деревья. В том числе и за счет вырубленных лесов почти в три раза увеличили площадь детской площадки с тренажерами на кордоне Лалетино. Появились игровой городок, горки и качели.

Фото: сайт национального парка «Столбы»

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