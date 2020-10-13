Норильчанин пойдет под суд за ложное сообщение о минировании

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя.

В августе текущего года в отдел полиции Норильска поступило сообщение о том, что городская больница заминирована. На место оперативно выехали полицейские и представители других силовых структур. После тщательной проверки помещений правоохранителям стало понятно, что данное сообщение было ложным.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские смогли установить личность звонившего. Им оказался 42-летний местный житель, который признал свою вину и рассказал сотрудникам полиции, что сделал звонок исключительно из хулиганских побуждений. Стражи порядка изъяли у подозреваемого мобильный телефон, с которого был сделан звонок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание – лишение свободы на 5 лет.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.