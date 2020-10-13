Житель Красноярска пытался приобрести аппарат искусственной вентиляции легких

65-летний житель краевого средства стал жертвой мошеннических действий. На одном из сайтов он увидел объявление о продаже аппарата искусственной вентиляции легких и связался с продавцом.

Как сообщили в пресс-службе красноярской полиции, мужчина решил приобрести данный аппарат на всякий случай и после заверения мошенником о состоянии и качества медицинской техники, перевел лжепродавцу 264 тысячи рублей. Оплаченная техника так и не поступила покупателю, а злоумышленник и вовсе перестал выходить на связь.

В настоящее время личность подозреваемого устанавливается и возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».