В Красноярском крае выросли цены на ряд товаров и услуг

В Красноярскстате подвели итоги сентябрьского мониторинга цен.

В целом, с начала текущего года цены в Красноярском крае выросли на 2,3%. Продукты питания выросли в цене на 2,6%, средняя стоимость услуг поднялась на 1,5%. А самый высокий рост зафиксирован на непродовольственную группу товаров – 2,8%.

По сравнению с августом 2019 года цены в крае выросли на 0,1%. Продукты за месяц подешевели на 0,1%, также снизилась стоимость услуг на 0,7%, непродовольственные товары, наоборот, подорожали на 0,9%.

Фото: Красноярскстат