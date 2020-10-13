На севере края продолжается операция «Путина – 2020»

Полицейские вместе с сотрудниками Рыбохраны в Туруханском районе задержали мужчину 1980 года рождения, подозреваемого в браконьерстве. Инцидент случился на Енисее. При досмотре моторной лодки рыбака полицейские обнаружили 523 экземпляра ценной промысловой рыбы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 130 тысяч рублей.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание – лишение свободы на 2 года.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю