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На севере края продолжается операция «Путина – 2020»

Главная Общество
Красноярск
13:00 13 Октября 2020
общество, преступление, преступник, север, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские вместе с сотрудниками Рыбохраны в Туруханском районе задержали мужчину 1980 года рождения, подозреваемого в браконьерстве. Инцидент случился на Енисее. При досмотре моторной лодки рыбака полицейские обнаружили 523 экземпляра ценной промысловой рыбы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 130 тысяч рублей.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание – лишение свободы на 2 года.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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