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В Норильске вручили государственные награды

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Красноярск
14:00 13 Октября 2020
норильск, награды и премии, общество, премия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске вручили государственные и краевые награды, а также знаки отличия заслуженным работникам разных сфер и отраслей. Вручение проводил первый заместитель Губернатора Сергей Пономаренко.

Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени были удостоены актер Сергей Ребрий и начальник управления экономики администрации заполярного города Ольга Попсуевич. Кроме того, артист Яков Алленов стал Заслуженным артистом России.

Также краевыми знаками и почетными грамотами главы региона были награждены вице-президент "Норильского никеля" Андрей Грачев, учитель Валерий Шульмин, директор некоммерческой организации Максим Миронов, а также депутаты городского Совета депутатов и представители администрации северного города.

Фото: правительство Красноярского края/Вадим Кофман

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