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В Красноярске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Главная Общество
Красноярск
11:00 13 Октября 2020
безопасность, здоровье, красноярск, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима, предупредил глава региона Александр Усс на заседании оперштаба. Носить маску обязательно в транспорте и общественных местах, за несоблюдение этих требований жителям грозят штрафы.

Глава региона призвал пользоваться средствами защиты даже тех, у кого нет явных признаков ОРВИ: коронавирус может протекать бессимптомно.

«Ситуация начинает осложняться. Только вместе мы сможем смягчить новую волну и не сделать ее угрожающей, требующей введения жесткого карантина. Мы уже знаем, что такое время ограничений мы переживали в аналогичный период весной и летом этого года. С одной стороны, сейчас ситуация проще, с другой – сложнее. Легче, потому что мы уже выработали основные механизмы профилактики заболевания и лечения разных форм болезни, уже сформирован запас медицинских мощностей. С другой стороны, мы все устали. Весной ограничения уходили в лето. Сейчас же мы уходим в зиму, а это – сезон гриппа и простудных заболеваний», – отметил Александр Усс.

Добавим, что со следующей недели в Красноярске заработает третий инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом, он откроется в одном из корпусов 4-ой больницы на ул. Кутузова. Количество зараженных COVID-19 в Красноярском крае ежедневно увеличивается.

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