В Красноярске на досрочные каникулы уходит лицей №6

Ученики лицея №6 «Перспектива» со вторника уходят на досрочные каникулы. Об этом родителей предупредили накануне.

Администрация учебного заведения объяснила такое решение выявленными случаями коронавируса среди учителей, сообщает радио «Красноярск-Главный». Ученикам досрочно выставили оценки и отправили отдыхать.

На прошлой неделе досрочные каникулы завершились в лицее №7, 13-ой гимназии и 150-ой школе. В школе №150 учеников после завершения незапланированного отдыха сразу перевели на дистанционное обучение, так как ситуация с COVID-19 там остается напряженной.