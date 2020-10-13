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В Красноярске на досрочные каникулы уходит лицей №6

Главная Общество
Красноярск
09:27 13 Октября 2020
школа, каникулы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученики лицея №6 «Перспектива» со вторника уходят на досрочные каникулы. Об этом родителей предупредили накануне.

Администрация учебного заведения объяснила такое решение выявленными случаями коронавируса среди учителей, сообщает радио «Красноярск-Главный». Ученикам досрочно выставили оценки и отправили отдыхать.

На прошлой неделе досрочные каникулы завершились в лицее №7, 13-ой гимназии и 150-ой школе. В школе №150 учеников после завершения незапланированного отдыха сразу перевели на дистанционное обучение, так как ситуация с COVID-19 там остается напряженной.

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