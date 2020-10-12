Глава СК взял под личный контроль дело о разливе топлива в Ангару

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разлива дизельного топлива на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Следкома.

«По всем озвученным случаям Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел», - говорится в сообщении ведомства

Напомним, инцидент случился еще 2 октября текущего года. Во время движения транспортировочной баржи по Ангаре, из цистерны произошел разлив дизельного 500 литров топлива, которое попало в воду, чем была создана угроза причинения вреда окружающей среде.

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