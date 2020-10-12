12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.02
 
€ 91.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава СК взял под личный контроль дело о разливе топлива в Ангару

Главная Общество
Красноярск
17:30 12 Октября 2020
общество, происшествия, уголовное, экология, чп, катастрофа, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разлива дизельного топлива на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Следкома.

«По всем озвученным случаям Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел», - говорится в сообщении ведомства

Напомним, инцидент случился еще 2 октября текущего года. Во время движения транспортировочной баржи по Ангаре, из цистерны произошел разлив дизельного 500 литров топлива, которое попало в воду, чем была создана угроза причинения вреда окружающей среде.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали об обысках на «Приангарском лесоперерабатывающем комплексе» и возбуждении уголовного дела.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

12 Октября 2020 г.
Он сыграл в «Кто хочет стать миллионером?»
Новости Красноярска: Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

12 Октября 2020 г.
Ее обманным путем вынудили оформить крупный кредит
Новости Красноярска: В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Новости Красноярска: В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

12 Октября 2020 г.
Светлана Радионова участвует в заседании Арбитражного суда
Новости Красноярска: Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год

12 Октября 2020 г.
Экзамен по информатике проведут в два дня
Новости Красноярска: На острове Татышев установят новые фонари

На острове Татышев установят новые фонари

12 Октября 2020 г.
На монтаж освещения выделят 13 млн рублей
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

12 Октября 2020 г.
Сохраняется устойчивый рост числа заболевших
Новости Красноярска: Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

12 Октября 2020 г.
Опубликованы данные мониторинга за сентябрь
Новости Красноярска: Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

12 Октября 2020 г.
Ранее он работал корреспондентом ВГТРК в Красноярском крае
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru