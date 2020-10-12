Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Житель Красноярска стал участником популярной телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?». 53-летний Владислав Тимошенко, который работает в «Роскосмосе», прошел предварительный этап отбора – ответил на 60 вопросов. После чего его пригласили в студию для записи телевизионной версии программы. Он выступал в тандеме с инженером из Санкт-Петербурга Сергеем Александровым.

Им удалось добраться до незгораемой суммы в 200 000 рублей. Пара игроков остановилась на вопросе об участниках группы The Beatles.

Перед началом игры житель краевого центра рассказал о спутниках, которые производят в нашем крае и том, куда потратит выигранные деньги. По словам Тимошенко он намерен отдать деньги медицинским работникам.

Фото: скриншот с передачи "Кто хочет стать миллионером?"