12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Главная Общество
Красноярск
15:00 12 Октября 2020
игра, конкурс, красноярск, роскосмос
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска стал участником популярной телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?». 53-летний Владислав Тимошенко, который работает в «Роскосмосе», прошел предварительный этап отбора – ответил на 60 вопросов. После чего его пригласили в студию для записи телевизионной версии программы. Он выступал в тандеме с инженером из Санкт-Петербурга Сергеем Александровым.

Им удалось добраться до незгораемой суммы в 200 000 рублей. Пара игроков остановилась на вопросе об участниках группы The Beatles.

Перед началом игры житель краевого центра рассказал о спутниках, которые производят в нашем крае и том, куда потратит выигранные деньги. По словам Тимошенко он намерен отдать деньги медицинским работникам.  

Фото: скриншот с передачи "Кто хочет стать миллионером?"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

12 Октября 2020 г.
Ее обманным путем вынудили оформить крупный кредит
Новости Красноярска: В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Новости Красноярска: В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

12 Октября 2020 г.
Светлана Радионова участвует в заседании Арбитражного суда
Новости Красноярска: Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год

12 Октября 2020 г.
Экзамен по информатике проведут в два дня
Новости Красноярска: На острове Татышев установят новые фонари

На острове Татышев установят новые фонари

12 Октября 2020 г.
На монтаж освещения выделят 13 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще у 176 человек выявлен COVID-19, трое скончались

В Красноярском крае еще у 176 человек выявлен COVID-19, трое скончались

11 Октября 2020 г.
Всего за время пандемии в крае заразились коронавирусом 21 565 человек, вылечились - 16008, умерли – 575.
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

12 Октября 2020 г.
КрАЗ полностью перешел на использование экопека
Новости Красноярска: Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

12 Октября 2020 г.
Опубликованы данные мониторинга за сентябрь
Новости Красноярска: На севере Красноярского края задержали убийцу

На севере Красноярского края задержали убийцу

12 Октября 2020 г.
В настоящее время он находится под стражей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru