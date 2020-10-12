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В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

Главная Общество
Красноярск
12:45 12 Октября 2020
красноярск, транспорт, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске планируют запустить новый троллейбусный маршрут №6. На сайте мэрии появилось распоряжение о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов.

Новый троллейбусный маршрут будет запущен с 1 апреля 2021 года. Он соединит Железнодорожный вокзал с Предмостной площадью. Общая протяженность составит почти 6 километров.

Распоряжение подписано заместителем главы города – руководителем департамента транспорта Александром Годованюком.   

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о запуске двух магистральных троллейбусных маршрутов, которые будут следовать от КрАЗа до Ветлужанки и из Северного до Студгородка.

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