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Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

Главная Общество
Красноярск
13:00 12 Октября 2020
происшествие, красноярск, мошенник, мошенничество, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следователи отдела полиции в Железногорске возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. В ходе проверки полицейские выяснили, что ранее на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил потерпевшую, что третьи лица оформили на нее кредит на 1 600 000 рублей.

Для отказа от займа мошенник предложил ей зайти в онлайн-кабинет банка и полностью следовать инструкциям. Женщина поверила и подтвердила кредитную заявку, после чего отправилась к банкомату для обналичивания заемных средств и дальнейшего перевода на абонентские счета неизвестных лиц.

По словам полицейских, потерпевшая была уверена, что ее действия необходимы для создания «безопасного счета», с которого и будет погашен крупный кредит. В конце разговора лжесотрудник банка сказал потерпевшей, что информацию о погашении кредита она сможет увидеть на личной странице через полчаса.

Женщина постоянно проверяла личный банковский кабинет, в котором находились только сведения о полученном кредите и снятии со счета денежных средств. На следующий день она пошла в отделение банка, где узнала в том, что займ в сумме 1,6 миллиона рублей не погашен, после чего отправилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком на 10 лет.

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