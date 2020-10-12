Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год. Экзамены пройдут в три этапа. Досрочно написать тесты выпускники смогут с 22 марта по 16 апреля, основной период – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября.

Первыми в расписании стоят ЕГЭ по географии, литературе и химии. В этом учебном году ЕГЭ по информатике и информационным компьютерным технологиям проведут в два дня 18 и 19 июня.

«Это связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки», – сообщает Рособрнадзор.

ОГЭ для выпускников 9-х классов стартуют с 20 апреля – это начало досрочного этапа сдачи. Основная волна пройдет с 21 мая по 1 июля, дополнительный период – с 3 по 22 сентября.