12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год

Главная Общество
Красноярск
10:33 12 Октября 2020
экзамен, школа, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год. Экзамены пройдут в три этапа. Досрочно написать тесты выпускники смогут с 22 марта по 16 апреля, основной период – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября.

Первыми в расписании стоят ЕГЭ по географии, литературе и химии. В этом учебном году ЕГЭ по информатике и информационным компьютерным технологиям проведут в два дня 18 и 19 июня.

«Это связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки», – сообщает Рособрнадзор.

ОГЭ для выпускников 9-х классов стартуют с 20 апреля – это начало досрочного этапа сдачи. Основная волна пройдет с 21 мая по 1 июля, дополнительный период – с 3 по 22 сентября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

12 Октября 2020 г.
Он сыграл в «Кто хочет стать миллионером?»
Новости Красноярска: Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

12 Октября 2020 г.
Ее обманным путем вынудили оформить крупный кредит
Новости Красноярска: В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Новости Красноярска: В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

В Красноярск прилетела глава Росприроднадзора

12 Октября 2020 г.
Светлана Радионова участвует в заседании Арбитражного суда
Новости Красноярска: На острове Татышев установят новые фонари

На острове Татышев установят новые фонари

12 Октября 2020 г.
На монтаж освещения выделят 13 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще у 176 человек выявлен COVID-19, трое скончались

В Красноярском крае еще у 176 человек выявлен COVID-19, трое скончались

11 Октября 2020 г.
Всего за время пандемии в крае заразились коронавирусом 21 565 человек, вылечились - 16008, умерли – 575.
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» одержали третью победу подряд

Волейболисты «Енисея» одержали третью победу подряд

12 Октября 2020 г.
Коллектив продолжает свою победную поступь
Новости Красноярска: Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

12 Октября 2020 г.
КрАЗ полностью перешел на использование экопека
Новости Красноярска: Жителя Красноярска осудили за убийство знакомого

Жителя Красноярска осудили за убийство знакомого

12 Октября 2020 г.
Убийце предстоит провести за решеткой 16 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru