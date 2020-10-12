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На острове Татышев установят новые фонари

Главная Общество
Красноярск
09:39 12 Октября 2020
благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В западной части острова Татышев установят дополнительное освещение. Новые фонари появятся у озера рядом с Вантовым мостом. Власти уже объявили торги по поиску подрядчика, который займется монтажом систем освещения. Стартовая цена контракта – почти 13 млн рублей.

По договору, строители должны проложить все коммуникации для подключения фонарей под землей. Опоры должны быть исполнены в соответствии с особым дизайнерским оформлением в стиле общего благоустройства парка. На время работ доступ посетителей на остров ограничивать не планируют, поэтому подрядчику необходимо обеспечить безопасность работ. На исполнение контракта будет дано 50 дней.

Также объявлен конкурс по нанесению разметки на пешеходных дорожках – за эту работу власти готовы заплатить 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на участке от Вантового до Октябрьского моста на острове Татышев появится причал для малых судов. Для детей к 30 ноября 2020 года обещали построить на берегу игровой комплекс в виде корабля.

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