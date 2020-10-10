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В скверах на улицах Железнодорожников и Маерчака появилась подсветка, батуты качели

Главная Общество
Красноярск
13:38 10 Октября 2020
благоустройство, красноярск, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Железнодорожном районе завершен ремонт двух скверов. Так, на ул. Железнодорожников, 10 установили батуты и качели, выполнили искусственные неровности для развлечения детей, установили лавочки и стулья, высадили новые деревья.

«Особое внимание мы уделим эстетике этого места. Обустроим подсветку деревьев в сквере. Всего в планах установить 18 светильников. Тогда зона отдыха будет и в тёмное время суток выглядеть красиво», - сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

В районе сквера на ул. Маерчака, 31 отремонтировали два автомобильных проезда, заменили входные группы офисов и магазинов, а само общественное пространство благоустроили. Там также оборудовано новое освещение, посажены деревья и установлена уличная мебель. Оба сквера ремонтировали на федеральные деньги. В следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят скверы на ул. Калинина, 7 и ул. Маерчака, 8.

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