Кофейни и кулинарии Центрального района не соблюдают меры профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзоры, службы городовых и администрации провели рейд по кофейням и кулинариям Центрального района. Основной предмет интереса инспекторов – соблюдение мер профилактики коронавируса в заведениях общепита.

Выяснилось, что почти все работают с нарушениями. Самые распространенные из них: продавцы не носят защитные маски или спускают их на подбородок, работают без перчаток и не ведут журналы измерения температуры.

«Все точки, которые мы сегодня посетили, имеют те или иные нарушения. Масочный режим действует лишь наполовину – часто маска просто надета на подбородок, а это точно не защитит от вируса. У многих отсутствуют перчатки, в помещении нет разметки, не соблюдается социальная дистанция, не ведется журнал измерения температуры. Если мы не готовы соблюдать даже такие простые меры, то риск заболеть у каждого из нас многократно возрастает. Нам всем просто необходимо стать более дисциплинированными», – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

В мэрии гарантируют всем организациям-нарушителям повторные проверки в ближайшие дни. Если устранить нарушения они не успеют, придется платить штрафы до 300 тысяч рублей.