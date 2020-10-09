Александр Усс предложил значительно увеличить выплаты обладательницам знака «Материнская слава»

Глава Красноярского края Александр Усс предложил увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям, у которых 7 и более детей.

Сейчас размер этой выплаты составляет 15 745 рублей, ежегодно ее получают несколько десятков женщин Красноярского края. Александр Усс выступил с предложением увеличить эту сумму до 100 000 рублей.

«Быть родителем – большой труд и ответственность. А если детей в семье несколько, это и вовсе становится полноценной работой. В Красноярском крае многодетных матерей, имеющих 7 и более детей, награждают почетным знаком «Материнская слава» и единовременной выплатой», - написал глава региона в своем Instagram

Отметим, в регионе также действует мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретения жилья для женщин, которые награждены знаком «Материнская слава».

Фото: Вадим Кофман