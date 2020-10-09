Дорожные полицейские дали рекомендации выезжающим загород

В Госавтоинспекции рассказали жителям краевого центра, которые планируют выезжать загород. В первую очередь, необходимо иметь на автомобиле зимние шины, а также проверить состояние щеток стеклоочистителей.

Кроме того, дорожные полицейские настоятельно рекомендуют использовать при наступивших холодах незамерзающую жидкость для промывки стекол.

Также важно помнить о безопасной манере вождения – соблюдать разрешенную скорость и необходимую дистанцию, отказаться от резких манёвров и аккуратно входить в повороты.

Ранее дорожные полицейские рассказывали о срочной необходимости замены летней резины на зимнюю.