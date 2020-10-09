На «Столбах» участились случаи травматизма посетителей

В национальном парке «Столбы» продолжается наплыв туристов, несмотря на первое похолодание.

В краевом учреждении «Спасатель» всем посетителям и туристам рекомендуют быть предельно внимательными при выборе маршрутов и не уходить с основных троп, не умея ориентироваться в лесу.

Только за последние двое суток спасатели оказали помощь двум туристам, которые получили травмы. Пострадавших транспортировали до выхода из национального парка, где передали сотрудникам скорой помощи.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с лета 2017 года на территории заповедника начал работу отдельный пост спасателей, который расположен в сервисном центре «Перевал», где в ежедневном режиме дежурят четыре сотрудника учреждения «Спасатель».