На «Столбах» участились случаи травматизма посетителей

В национальном парке «Столбы» продолжается наплыв туристов, несмотря на первое похолодание.
В краевом учреждении «Спасатель» всем посетителям и туристам рекомендуют быть предельно внимательными при выборе маршрутов и не уходить с основных троп, не умея ориентироваться в лесу.
Только за последние двое суток спасатели оказали помощь двум туристам, которые получили травмы. Пострадавших транспортировали до выхода из национального парка, где передали сотрудникам скорой помощи.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что с лета 2017 года на территории заповедника начал работу отдельный пост спасателей, который расположен в сервисном центре «Перевал», где в ежедневном режиме дежурят четыре сотрудника учреждения «Спасатель».
«В случае происшествия дежурящие на посту спасатели смогут оперативно прибыть на место происшествия, оказать пострадавшим первую помощь и транспортировать их до кордона. Но, лучше всего, соблюдайте правила техники безопасности при посещении национального парка «Столбы»», - говорится в сообщении ведомства