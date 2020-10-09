Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем

В рамках услуги «Бокс-сервис» сотрудник Почты России может доставлять в офис компании входящую письменную корреспонденцию и забирать исходящую по заранее согласованному графику.

Периодичность почтового обмена - от одного до пяти раз в неделю - клиент определяет самостоятельно. Предусмотрена возможность вызвать почтового сотрудника и вне согласованного графика.

«Письма и бандероли, поступившие на адрес клиента, почтовый курьер доставляет прямо в офис. Процесс сдачи и получения почты для компании в среднем займет 10-15 минут. Учитывая, что для этого не нужно идти в отделение, услуга помогает существенно экономить время» - пояснила заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева.

Услуга «Бокс-сервис» доступна для малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний и предприятий Красноярска. Сервис распространяется на отправления по России и за границу: простые и заказные письма и бандероли, ускоренные отправления 1-го класса и периодические печатные издания.

Фото: Почта России

По материалам Почты России