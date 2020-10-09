В Красноярске построят пешеходный переход к Торгашинскому хребту

Для посетителей «Столбов» развернут парковку в районе оздоровительного лагеря «Гренада». От нее планируют построить пешеходный переход к Торгашинскому хребту, сообщил вице-спикер Законодательного собрания края Сергей Попов в «Фэйсбуке».

«Обещают, что начать пользоваться пешеходным переходом красноярцы смогут уже в следующем году», – отметил парламентарий.

Кроме того, до конца этого года завершится благоустройство Восточного входа на «Столбы», где также обещают расширить парковку. Добавим, что вход в нацпарк для туристов останется бесплатным, так как заповедная территория получила значительную федеральную субсидию в 16 млн рублей, что в три раза больше прошлогодних бюджетных вложений.