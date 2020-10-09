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Прохладные и пасмурные выходные идут в Красноярск

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Красноярск
08:56 9 Октября 2020
холодная, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют прохладные и пасмурные выходные в Красноярске. В пятницу, 9 октября, днем в городе ожидаются минусовые температуры.

Будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер западной четверти усилится до 14м/с. Термометры покажут 0…-2°С. На дорогах сильная гололедица.

В ночь на субботу, 10 октября, температура опустится до -3°С, в светлое время суток воздух прогреется до +1°С. Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся.

В воскресенье, 11 октября, ночью термометры покажут -1°С, днем до +2°С. Гидрометцентр прогнозирует облачность и осадки. По предварительным данным синоптиков, к середине следующей недели в Красноярск придет потепление.


 

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