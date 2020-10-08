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Красноярцев сравнили с новосибирцами по тяге к телефонным разговорам в отпуске

Главная Общество
Красноярск
16:55 8 Октября 2020
связь, мобильные, оператор, статистика
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Красноярцев сравнили с новосибирцами по тяге к телефонным разговорам. МегаФон проанализировал «мобильное» поведение россиян в сезон отпусков. Так, красноярцы, по сравнению с жителями других регионов Сибири, этим летом путешествовали гораздо активнее. Абоненты МегаФона из Красноярского края за сезон отпусков в два раза чаще, чем новосибирцы, выезжали за пределы края. Они не ограничивали себя в общении – в два раза дольше проговорили по телефону и использовали в два раза больше мобильного интернета в сравнении с абонентами МегаФона из Новосибирской области.

Отметим, все замеры МегаФон произвел с использованием инструментов Big Data на основе обезличенных данных абонентов.

«Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные  планы и освоили нетипичные направления для отдыха. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%», - рассказали в компании.

При этом в общем число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%. Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. 

Аналогичную статистику по числу посещений сохранили Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. А отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток – так, почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.  

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook  в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо,  Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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