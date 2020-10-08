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В Красноярске началась регистрация на «Тотальный диктант-2020»

Главная Общество
Красноярск
19:30 8 Октября 2020
общество, диктант, русский, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы смогут написать Тотальный диктант очно. Акцию планируют провести 17 октября в 15:00 на нескольких площадках в городе. Организаторы советуют поторопиться с регистрацией, так как количество мест из-за мер профилактики в связи с пандемией ограничено. Выбрать удобную локацию для написания диктанта оффлайн, а также оставить свою заявку на участие можно на сайте totaldict.ru.

Онлайн трансляции диктанта во всех соцсетях будут доступны в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Автор Тотального диктанта-2020 – писатель Андрей Геласимов. Он известен читателям романами «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров».

Диктант будет разделен на четыре части, которые в итоге составят одну общую историю о жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Напомним, ранее было принято решение перенести акцию из-за вспышки коронавируса с традиционной весны на осень. 

 

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