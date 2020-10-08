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Росводресурсы установили новые режимы работы Богучанской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
15:19 8 Октября 2020
энергетика, электростанция, работа, вода, гэс
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Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с письмом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы гидроузлов Ангар-Енисейского каскада на период с 2 по 29 октября. Для Богучанской ГЭС среднесуточные сбросные расходы увеличены с 2900-3300 до 3000-3400 кубометров в секунду с условием обеспечения судоходных уровней на реке Ангара. Распоряжение ЕнБВУ допускает понижение уровня водохранилища у плотины Богучанской ГЭС ниже отметки 207,5 м.

 «Осенний паводок на Байкале и Ангаре завершается: приток в Байкал, достигавший на пике 4100 кубометров в секунду, сократился до 1600 кубометров; уровень озера постепенно возвращается к нормативу, определенному постановлением правительства РФ. Высокая приточность позволила создать существенные запасы гидроресурсов в Иркутском и Братском водохранилище, достаточные для прохождения осенне-зимнего периода. Богучанская ГЭС сейчас поддерживает самые большие расходы на Ангарском каскаде и выполняет требования навигационного периода», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Фактический пропуск через гидроагрегаты станции в первые дни октября составляет 3000 кубометров в секунду, что на 40-50 кубометров больше, чем во второй половине сентября. Уровень Богучанского водохранилища составляет 207,65-207,68 м; уровень Ангары в нижнем бьефе 138,43-138,46 м.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

 Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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