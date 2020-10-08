В Следственном комитете просят помочь в поиске насильника

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследовать уголовное дело по факту сексуального насилия и ограбления неизвестным мужчиной жительницы краевого центра.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, было установлено, что 24 июля текущего года около полудня в эко-парке «Гремячая грива» к женщине подошел неустановленный мужчина и угрожая оружием совершил насильственные действия сексуального характера. После чего отобрал у нее имущество.

Был составлен фоторобот. Следователи просят всех, кто пострадал от действий этого мужчины, либо располагает информацией о его местонахождении, сообщить информацию по телефону – 8-908-201-36-35.