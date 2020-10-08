Умер бывший руководитель Красноярского края Владимир Долгих

На 96-м году жизни умер Владимир Иванович Долгих. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Владимир Иванович родился в 1924 году в селе Иланское Енисейской губернии. В 1949 году иркутский горно-металлургический институт, после чего пошел работать на красноярский аффинажный завод (ныне Красцветмет).

В 1962 году стал директором Норильского горно-металлургического комбината и проработал на этой должности до 1969 года.

После чего стал Первым секретарем Красноярского краевого комитета КПСС и три года возглавлял Красноярский край.

Последним местом работы Владимира Ивановича был Совет Федерации. Он являлся сенатором от Москвы.

Владимир Долгих является дважды Героем социалистического труда и доктором наук.