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Умер бывший руководитель Красноярского края Владимир Долгих

Главная Общество
Красноярск
13:25 8 Октября 2020
общество, история, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На 96-м году жизни умер Владимир Иванович Долгих. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Владимир Иванович родился в 1924 году в селе Иланское Енисейской губернии. В 1949 году иркутский горно-металлургический институт, после чего пошел работать на красноярский аффинажный завод (ныне Красцветмет).

В 1962 году стал директором Норильского горно-металлургического комбината и проработал на этой должности до 1969 года.

После чего стал Первым секретарем Красноярского краевого комитета КПСС и три года возглавлял Красноярский край.

Последним местом работы Владимира Ивановича был Совет Федерации. Он являлся сенатором от Москвы.  

Владимир Долгих является дважды Героем социалистического труда и доктором наук.  

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