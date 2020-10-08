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Директор 5-й школы уволилась после обысков

Главная Общество
Красноярск
13:00 8 Октября 2020
школа, силовики, закупки, ремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор красноярской школы №5 на Краснодарской Ольга Акачутина уволилась по взаимному согласию сторон. Об этом сообщили в региональном минобре. Напомним, в образовательном учреждении 6 октября прошли обыски.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что у министерства нет претензий к реализации федерального проекта «Доброшкола», как сообщалось ранее в средствах массовой информации о причинах обысков.

Основная проблема – качество выполненного ремонта здания школы.

«Реализация программы в текущем году предусматривала только покупку оборудования, оно было закуплено в полном объёме и отчёт по исполнению этих документов был принят министерством просвещения РФ. На эти цели учреждению было выделено 9,4 миллионов рублей. Более того, образовалась экономия в размере 450 тысяч рублей, эти деньги будут возвращены в федеральный бюджет. Вопросы у проверяющих органов возникли к процедуре и качеству ремонта, который был проведен в здании, и ремонт никак не связан национальным проектом «Образования», - рассказали в краевом министерстве.

Сейчас учреждением руководит Елена Клочкова, ранее возглавляла образовательное учреждение.  

 

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