Алексей Пивоваров признался в любви к Красноярску

Основатель YouTube-канала «Редакция» и известный федеральный журналист Алексей Пивоваров написал в своем Instagram пост о том, что Красноярск является одним из любимых городов в стране.

Он с восхищением написал про старые деревянные кварталы и «вполне себе помпезный сталинский центр», которые гармонично соседствуют с современными торговыми и бизнес центрами, и отелями.

«Он мне нравится своей спокойной сибирской основательностью: чувствуется, что люди, которые его начинали, пришли сюда надолго и строили на века. В Красноярске очень высокий уровень патриотизма у людей: они любят свой город и свою природу, и очень переживают, из-за того, что многие оттуда уезжают, для них это большая травма. И действительно жалко, потому что город, наряду с Екатеринбургом, Ростовым и Петербургом, - место непререкаемой силы», - написал Пивоваров.

Кроме того, журналист не забыл упомянуть и наличие проблем, главной из которых он назвал отсутствие газа и газового отопления, отсюда «у города регулярная проблема черного неба, о которой мы делали выпуск».